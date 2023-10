„ So bleibt langsam keiner mehr übrig, der auf die Bremse steigt. ” — Günther Heidegger

Es tun sich derzeit alle schwer. Bei der Suche nach guten Mitarbeitern. Offensichtlich auch die vermeintlich besten Geheimdienste der Welt. Anders ist jetzt diese Pleite für die professionellsten Lauscher dieses Planeten kaum zu erklären.Unglaublich, dass weder der israelische Mossad noch der amerikanische CIA etwas von den teuflischen Plänen der Hamas mitbekommen hatten. Das Ergebnis ist jedenfalls eine Katastrophe. Für Israel. Und die ganze Welt. Die zwar nicht in Flammen steht. Aber ein bisschen brennen tut es mittlerweile überall. Und überall mischen die Großen mit.Und das ist das wirklich Gefährliche daran. Denn damit tun sich Zusammenhänge auf. Die sich gegenseitig hochschaukeln. Egal ob in der Ukraine, in Syrien, im Jemen, im Kongo oder einem anderen Krisenherd. Und so bleibt langsam keiner mehr übrig, der auf die Bremse steigt. Der einiges wieder gerade rückt in einer verrückten Welt. Es tun sich derzeit eben alle schwer, gute Leute zu finden. Auch die Politik.