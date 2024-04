Auer: „Ein Schutzwall sicher beste Lösung“

Mehrere größere Steine – teilweise mit einem Durchmesser von 2 Metern – sind am Montagvormittag auf die Handwerkerzone Lahn in Auer abgegangen. Ein riesiger Felsbrocken durchschlug die Wand einer Tischlerei und landete in der Werkstatt. Verletzt wurde wie durch ein Wunder niemand. 15 Betriebe und Wohngebäude mussten evakuiert werden.