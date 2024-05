Auer: Mutter bedroht und 6-jährige Tochter haarscharf gerettet

Von mehreren Fahrzeuginsassen bedroht

2 verdächtige Männer identifiziert

Gegen 9.30 Uhr radelte eine 43-jährige Frau aus dem Unterland gemeinsam mit ihrer Tochter im Zentrum von Auer den Radweg entlang. In der Staatsstraße angelang, sollen die beiden von den Fahrrädern gestiegen sein, um einen Zebrastreifen zu überqueren, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri Plötzlich soll ein Fahrzeug beschleunigt haben und auf die beiden zugerast sein: Offenbar konnte nur dank der raschen Reaktion der Mutter und des Kindes verhindert werden, dass das Mädchen überfahren wurde.Die Mutter schrie auf, heißt es in der Aussendung. Sie soll sich dem Fahrzeug zugewandt und den Lenker aufgefordert haben, in dem Wohngebiet den Fuß vom Gas zu nehmen. Daraufhin stiegen offenbar 2 der 3 Fahrzeuginsassen aus und bedrohten die Frau aus dem Unterland: Sie würden angeblich ihre Adresse kennen und sich bei ihr rechen. Anschließend seien die mutmaßlichen Übeltäter wieder in das Fahrzeug gestiegen und in hohem Tempo davon gerauscht.Schockiert von dem Vorfall suchte die 43-Jährige die nächstgelegene Carabinieri-Station auf, um Anzeige zu erstatten. Dank Überwachungsvideos und Zeugenaussagen gelang es den Beamten, 2 Verdächtige zu identifizieren: Einen Mann aus Thiene in Venetien und einen Bozner, beide in Auer ansässig und polizeibekannt. Die beiden Männer wurden wegen erschwerter Bedrohung angezeigt.