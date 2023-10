Auf Heimweg bedroht und beraubt

Drogenkauf abgelehnt

Mann erstattete Anzeige bei der Polizei

Es war gegen 1.20 Uhr, als der junge Mann auf dem Heimweg von der Arbeit durch die Texelstraße ging. Plötzlich näherten sich ihm 3 Personen und boten ihm an, von ihnen Kokain zu kaufen.Doch der junge Meraner hatte kein Interesse an Drogen und lehnte einen Kauf ab. Daraufhin kreisten die 3 Personen den Mann ein und begannen, ihn verbal zu bedrohen. Schließlich forderten ihn die 3 Kriminellen auf, ihnen seine Jacke und die Geldtasche zu übergeben. Der junge Mann war zu eingeschüchtert, um Widerstand zu leisten und übergab sowohl die Jacke als auch die Geldtasche, in der sich auch sein Personalausweis befand.Die 3 Personen zogen daraufhin ab, und der junge Mann wählte sofort den Notruf. Die Polizei war rasch vor Ort und machte sich – wie es scheint, vergeblich – auf die Suche nach den Drogendealern.Der junge Mann erstattete Anzeige bei der Polizei und muss nun auch einen neuen Personalausweis beantragen. Glücklicherweise befand sich in der Geldtasche nur wenig Geld.