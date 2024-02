Aufruf zur Zusammenarbeit bei Aufklärung von sexuellem Missbrauch

So können Sie Kontakt aufnehmen

[email protected]

Nach der ersten Durchsicht von Akten lädt die Kanzlei Betroffene sexuellen Missbrauchs und Zeugen ein, sich bei ihnen zu melden. Durch Ihre Mitwirkung könnten Sie „zur Aufdeckung und Klärung von Missbrauchsfällen und der möglichen Verantwortlichkeiten kirchlicher Amtsträger beitragen“, schreibt die Kanzlei in einer Aussendung.Alle Mitteilungen und Gespräche werden streng vertraulich behandelt, und keine Informationen werden an kirchliche Stellen weitergegeben, so die Kanzlei.Die Ergebnisse der Untersuchungen werden zu einem späteren Zeitpunkt der Öffentlichkeit vorgestellt.Rechtsanwalt Dr. Ulrich Wastl steht als Ansprechpartner für Betroffene und Zeugen zur Verfügung. Die Kontaktdaten für eine erste Kontaktaufnahme lauten wie folgt:Persönlich/Vertraulich/VerschlossenRechtsanwalt Dr. Ulrich Wastlc/o Westpfahl Spieker WastlRechtsanwälte Partnerschaft mbBWidenmayerstraße 680538 MünchenDeutschland+49 89 290375-12 (Sekretariat, Frau Sabine Ratta, zweisprachig deutsch/italienisch, Montag bis Freitag von 8.30 bis 12.30 und 13.30 bis 17.30 Uhr besetzt).