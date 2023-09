Australien: Ein Toter bei Bootsunfall mit Wal

Es werde vermutet, dass der Wal nach einem Sprung aus dem Wasser direkt neben oder möglicherweise auf das Boot gefallen sei, hieß es von der Wasserpolizei.Den Polizeiangaben zufolge wurden die Behörden von den Passagieren eines zweiten Bootes benachrichtigt, die ein kleines Motorboot unbemannt im Kreis herumtreiben sahen. Der 53-jährige Skipper wurde den Behörden zufolge in der Nähe aus dem Wasser gezogen und in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Mann, ein 61-Jähriger, wurde bewusstlos geborgen und starb noch an Ort und Stelle. Siobhan Munro von der Wasserpolizei sprach von einem „tragischen Unfall“.Buckelwale und Südliche Glattwale (Südkaper) sind jedes Jahr an den Küsten von New South Wales zu finden. Sie migrieren in Australiens Wintermonaten Richtung Norden in wärmere Gewässer und kommen zwischen September und November zurück. „Jetzt gerade gibt es viele Wale da draußen, und es gibt viele Vorfälle, bei denen Wale neben Booten aus dem Wasser springen“, sagte Munro.