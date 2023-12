Die Windschutzscheibe wurde bei dem Unfall stark beschädigt. - Foto: © FFW Tschars

Die Wehrleute halfen bei der Bergung des Autos. - Foto: © FFW Tschars

Das Auto war gegen 20 Uhr auf der Straße unterwegs, die zum Tomberg führt, als es kurz nach dem Bahnübergang beim Abbiegen über die Straße geriet. Das Auto flog über eine ein Meter hohe Mauer, überschlug sich und landete in einer Wiese auf dem Dach.Der Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise kaum verletzt. Er befreite sich selbst aus dem Auto und ging in eine nahegelegene Bar, um Hilfe zu holen.Sofort rückten die Einsatzkräfte aus. Der Fahrer wurde zur Kontrolle in das Krankenhaus gebracht. Währenddessen kümmerten sich die Wehrleute um die Bergung des Autos.Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Tschars, das Weiße Kreuz und die Carabinieri.