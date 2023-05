Autobahn: Kolonnenverkehr und Stau zwischen Brenner und Affi

Sommerliche Temperaturen

Wie vorhergesagt, kommt es auf der Brennerautobahn zu sehr starkem Verkehr in Richtung Süden – dementsprechend ist mit längeren Fahrzeiten zu rechnen.Auch für heute Nachmittag sollte man längere Fahrzeiten auf der A22 einplanen, meint Präsident Hartmann Reichhalter.Am morgigen Pfingstsonntag ist mit starkem Verkehr vor allem in Richtung Süden zu rechnen, am Pfingstmontag hingegen in Richtung Norden.Während des Pfingstwochenendes wird die Brennerautobahn überall zweispurig befahrbar sein, kündigt Reichhalter an.Was das Wetter anbelangt, so wird das Pfingstwochenende sommerlich mit Höchsttemperaturen von 27 bis 29 Grad – gleichzeitig steigt auch die Gewitterwahrscheinlichkeit an.