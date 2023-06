Bari: Vater und Sohn stürzen in Weintank und sterben an den Gärgasen

Giovanni und Filippo Colapinto, Vater und Sohn im Alter von 81 und 47 Jahren, kamen am Montagabend im Weintank einer Weinkellerei in Gioia del Colle in der Provinz Bari ums Leben, vermutlich bei dem Versuch, des einen den anderen zu retten.Die Leichen wurden von Feuerwehrtauchern aus dem Tank geborgen. Die Rettungsmaßnahmen waren komplex.Ersten Rekonstruktionen zufolge war der Sohn dabei, einen mit Wein gefüllten Tank zu reinigen und stürzte hinein, vielleicht weil er durch die Gase bereits benommen war.Bei dem Versuch, ihn zu retten, stürzte der Vater ebenfalls in den Tank. Beide sind an den Gärgasen gestorben.Neben der Feuerwehr und den Carabinieri waren auch der zuständige Staatsanwalt von der Staatsanwaltschaft Bari und ein Gerichtsmediziner vor Ort.