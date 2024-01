Baustelle auf der MeBo erfordert Geduld: Bis zu einer Stunde im Stau

Weil die Südspur der MeBo beim Sigmundskroner Tunnel nur einspurig befahrbar ist, entstehen zu Stoßzeiten längere Staus. Am heutigen Montag gab es besonders viel Verkehr.Laut Verkehrsmeldezentrale standen Pendler am Morgen bis zu einer Stunde im Stau. Leser haben sich bei STOL gemeldet und berichtet, dass sie von Kaltern bis nach Bozen rund 2 Stunden unterwegs waren.Auch in den kommenden Tagen ist mit einem erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Für viele Pendler bedeutet das früher aufstehen, um pünktlich in der Arbeit oder der Schule zu erscheinen.Die Arbeiten dauern voraussichtlich noch bis zum 31. Jänner.