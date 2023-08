Bayern: Riesige Hagelkörner töten Rehe, Störche und ein Pferd

Vor allem im Landkreis Bad-Tölz-Wolfsratshausen wurden zahlreiche Rehe, Enten und Hühner tot aufgefunden, schreibt die „Bild“-Zeitung. Sogar ein Pferd wurde von den Hagelkörnern so schwer erschlagen, dass es notgeschlachtet werden musste.Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich noch viel mehr tote Tiere geben wird, die nur noch nicht gefunden wurden.Es sei ein „schlimmes Ereignis“, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Das Kabinett habe am Dienstag beschlossen, dass Hagel-Ereignisse in die Nothilfeprogramme aufgenommen werden.„So können bei existenzbedrohenden Schäden staatliche Hilfen genutzt werden. Außerdem erweitern wir das Förderprogramm zur Wiederherstellung von kommunaler Infrastruktur“, sagte Söder. „Durch den Klimawandel nimmt Extremwetter wie Hagel leider immer weiter zu. Wir stehen in der Not zusammen.“Söder besuchte das ebenfalls massiv betroffene Bad Bayersoien nahe Garmisch-Partenkirchen. Rund 370 von rund 400 Häusern des Ortes haben laut Bürgermeisterin Gisela Kieweg Schäden an den Dächern. Manche Dächer sind komplett zerstört. Seit dem Wochenende sind Helfer dabei, die Dächer zunächst mit Planen zu schützen.