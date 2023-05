Ferienwohnungen in Bozen: 2 Vermieter müssen Bußgeld zahlen

Eine Sondereinheit der Bozner Stadtpolizei hat in den vergangenen Wochen vermehrt Kontrollen bei den Wohnungen durchgeführt, die als B&B oder Ferienwohnung an Touristen vermietet werden. Zunächst wurden die Angebote im Netz überprüft und die Angaben dann vor Ort kontrolliert.Dabei wurden 2 Vermietende erwischt, die ihre Zimmer bzw. Wohnungen, die in der Altstadt bzw. in der Nähe der Altstadt liegen, nicht bei der Gemeinde als touristisch genutzte Einrichtungen gemeldet haben.Es wurden 2 Geldbußen von je 435 Euro verhängt und die sofortige Schließung der Betriebe angeordnet. Wie der Kommandant der Bozner Stadtpolizei, Frabrizio Piras mitteilte, werden die Kontrollen in den kommenden Wochen fortgesetzt.