Das Haus in der Bozner Runkelsteinerstraße, in dem Laura Perselli und Peter Neumair von ihrem Sohn Benno am 4. Jänner 2021 ermordet worden waren, ist nun von den Behörden freigegeben worden. Wie es darin aussieht und was damit jetzt geschieht, erklärt Madé Neumair in einem Interview.