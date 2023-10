LIVE | Das Urteil im Neumair-Prozess

Im Fall des Mordes an Peter Neumair plädierte die Verteidigung am Samstag auf Freispruch wegen Unzurechnungsfähigkeit, ebenso im Fall des Mordes an Laura Perselli bzw. hier untergeordnet wegen eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit, auch sollte der Vorwurf des Vorbedachts für diesen Mord fallen gelassen werden. Der Tatbestand der Leichenvernichtung sollte in Leichenverbergung abgeschwächt werden. Für alle Straftaten sollte das Berufungsschwurgericht Benno Neumair die allgemeinen mildernden Umständen zuerkennen. Ob das Gericht dem Antrag stattgibt oder die Verurteilung von Benno Neumair, der in Verona inhaftiert ist, zu lebenslanger Haft bestätigt, entscheidet sich heute.