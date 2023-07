Südtiroler Bergführer Diego Zanesco auf der Tofana tödlich verunglückt

Diego Zanesco. - Foto: © ANSA / ANSA/enrosadira.eu

Erst vor wenigen Tagen bekannten Regisseur in die Berge begleitet

Der Alarm wurde bereits am Sonntagabend von Diego Zanescos Frau ausgelöst, weil sie nichts von ihrem Mann gehört hatte, seit dieser zu einer Klettertour auf der Tofana di Rozes aufgebrochen war. Sie verständigte einen Freund, der wiederum die Bergrettung alarmierte.Den Wagen des erfahrenen Bergsteigers entdeckten die Einsatzkräfte auf dem Parkplatz der Dibona-Hütte gefunden, sein Mobiltelefon befand sich noch darin. Ein SUEM-Rettungshubschrauber lokalisierte schließlich die Leiche von Diego Zanesco: Der 62-Jährige war beim Soloklettern an der Dimai-Kante abgestürzt.Da es inzwischen dunkel geworden war, flog der Hubschrauber am Montagmorgen nochmals zur Unglücksstelle, um die Leiche zu bergen.Diego Zanesco war ein bekannter und geschätzter Bergführer in Südtirol. Seine Familie, die aus Brixen stammte, war den Bergen und dem CAI sehr verbunden. Seit einigen Jahren war Zanesco aus beruflichen Gründen ins Gadertal gezogen.Erst vor wenigen Tagen hatte er Oliver Stone in die Berge begleitet. Der amerikanische Regisseur und seine Frau Chong wollten sich über die Kämpfe an der Dolomitenfront während des Ersten Weltkriegs informieren. Aus diesem Grund hatte Zanesco das Paar auf den Lagazuoi geführt.„Ich bin seit vielen Jahren Bergführer. In all diesen Jahren bin ich mit vielen Anfängern, Fortgeschrittenen und einigen wirklich berühmten Bergsteigern geklettert. Ich hätte viele Geschichten zu erzählen, aber es ist besser, mehr zu klettern und weniger zu reden.“ Mit diesen Worten stellte sich der 62-jährige Zanesco auf seiner Website enrosadira.eu vor.-------------------------Nutzen Sie auch das Sommer-Digitalangebot des Tagblatts „Dolomiten“ und der „Zett“ für nur 3,30 Euro im Monat. Klicken Sie hier für das Angebot.