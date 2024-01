Bergrettung Gröden probt Lawinenabgang – „Immer Neues lernen“

Die Bergretter starteten vom Sellajoch Richtung Langkofel. - Foto: © pas

Mit der Sonde suchten die Bergretter nach den „Verschütteten“. - Foto: © Judacrëp Gherdëina - Arik Oberrauch

Auch der Notarzthubschrauber Aiut Alpin hat bei der Probe mitgemacht. - Foto: © Judacrëp Gherdëina - Arik Oberrauch

Aaron Moroder: Ja, auf jeden Fall! Wir konnten eine sehr gute Übung durchführen. Das Gelände war dazu bestens geeignet, sodass wir als Mannschaft weiterhin optimal vorbereitet sind. Dabei muss man sagen, dass die Kompetenz aller Beteiligten sehr gut war.Moroder: Die simulierte Lawine war heuer besonders groß und wir haben den Rettern nur sehr wenig Informationen mitgeteilt. Dabei wurde wieder deutlich, wie wichtig die Kommunikation bei solchen Einsätzen ist und wie viel Zeit man dadurch einsparen kann.Moroder: Ich wage folgendes zu behaupten: Aussagen wie „jaja, mehr oder weniger weiß ich das schon noch vom Kurs, den ich im letzten Jahr gemacht habe“ im Ernstfall nicht ausreichen. Die Kameradenrettung versetzt die Retter in eine Stress- und Extremsituation. Es ist ja gar sehr wahrscheinlich, dass die Verschütteten Bekannte oder Freunde sind. Wenn man die Schritte der Rettung da nicht schon automatisiert hat, das LVS-Gerät nicht perfekt verwenden kann und sehr gut beherrscht, kann man sehr schnell in Panik verfallen und scheitern.Moroder: Moderne LVS-Geräte haben die Rettung enorm beschleunigt und sind auch in der Bedienung einfacher. Sondieren und Ausgraben muss man aber dann den Verschütteten eigenständig. Leider geht durch schlecht koordiniertes Graben am meisten Zeit verloren, was dann für den Verschütteten schwerwiegende Folgen haben kann.Moroder: Dies ist bei Einsätzen leider häufig so, dass sich Unfälle in den Bergen gerne bei schlechtem Wetter und/oder Dunkelheit ereignen. Dies muss man immer berücksichtigen und dabei die Sicherheit von Rettern und Verletzten gewährleisten.Moroder: Lawinen gehören für uns sicherlich zu den komplexesten Einsätzen, denn jede Minute zählt. Es gilt daher, so schnell wie möglich genug Retter an Ort und Stelle zu befördern, die wissen, was sie zu tun haben. Man muss daher häufig unterschiedliche Organisationen, d.h. Bergrettung, Flugrettung, Nachbarorganisationen, Feuerwehr, usw. gut koordinieren. Durch regelmäßige Übungen kann man immer wieder etwas Neues lernen und sich verbessern.Moroder: Ja, absolut, ich glaube, dass dies auch eine der Stärken unserer Mannschaft ist. Jene, die schon länger dabei sind, können ihre Erfahrung weitergeben und jüngere Mitglieder sind tatkräftig dabei zu lernen und auch Verantwortung zu übernehmen. Dies motiviert uns gegenseitig und mich freut es immer, wenn ich sehe, wenn Jüngere und Ältere gut zusammenarbeiten.Moroder: Selbstverständlich, wobei wir versuchen dies in einer eher lockeren Atmosphäre, wie heuer bei einem anschließenden gemeinsamen Mittagessen, durchzuführen. So kann sich jeder zu Wort melden und es entstehen interessante Tischgespräche, wo Erfahrungen ausgetauscht werden.Moroder: Die Lawinengefahr auf keinen Fall zu unterschätzen, denn man weiß nie, wie knapp man dran war. Riskiert man ein Mal zu viel, kann dies auch schon das letzte Mal gewesen sein. Und man darf nicht glauben, dass nur „gefährliche“ Skitouren schön sind.