Berlusconis Testament eröffnet: Vermögen auf 4 Milliarden Euro geschätzt

Vermögen wird auf etwa 4 Milliarden Euro geschätzt

Noch unklar ist, ob nach Börsenschluss am Mittwoch Inhalte des Testaments veröffentlicht werden. Berlusconi war Eigentümer der an der Mailänder Börse notierten TV-Gruppe Mediaset. Der Umfang der Vermögenswerte, die für die Erben und andere von Berlusconi angegebene mögliche Begünstigte bestimmt sind, ist riesig und umfasst Firmen, Villen, Häuser, Boote, Kunstwerke und Privatinvestitionen ( STOL hat berichtet ).Nach Schätzungen dürfte es um ein Vermögen von etwa 4 Milliarden Euro gehen. Im Mittelpunkt steht vor allem die Aufteilung der Anteile an der Holding Fininvest, an der Silvio Berlusconi eine 61-prozentige Beteiligung hielt. Erwartet wird, dass diese Anteile unter den 5 Kindern des Patriarchen aufgeteilt werden.Auch politisch hinterlässt der Ex-Premier ein großes Erbe. In den nächsten Wochen will die seit ihrer Gründung von Berlusconi dominierte Regierungspartei Forza Italia einen neuen Parteichef nominieren, der die konservative Gruppierung bis zum Parteitag im kommenden Jahr führen soll. Erwartet wird, dass Parteikoordinator und Außenminister Antonio Tajani neuer Parteichef wird.