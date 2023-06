Betrug: Staatspolizei warnt vor Enkeltrick am Telefon

So haben in den vergangenen Tagen mehrere Personen berichtet, dass sie auf ihrem Festnetzanschluss Anrufe von einer Person erhalten haben, die sich als ihr Enkel ausgab. Dem ahnungslosen Opfer teilte sie am Telefon dann mit, dass sie wegen eines heiklen Eingriffs im Krankenhaus liege und Geld für die Operation benötige.Wie die Staatspolizei mitteilt, sei bisher glücklicher Weise noch niemand Opfer dieser Betrugsmasche geworden. Die Betroffenen hätten allesamt ihre tatsächlichen Verwandten und anschließend die Polizei kontaktiert und so den Schwindel aufdecken können.Die Staatspolizei bittet ältere Bürger um äußerste Vorsicht bei telefonischen Anfragen, in denen sie um Geld gebeten werden. In derartigen Fällen sollte stets die Polizei unter der Notrufnummer 112 verständigt werden.