Bioland Südtirol: Alma Calliari und Walter Steger sind neue Vorsitzende

Walter Steger ist Obmann und Alma Calliari Obfrau

Walcher: „Mehr Wertschätzung für Landwirtschaft in der Gesellschaft“

Ein breites Tätigkeitsfeld, von der Sensibilisierung für Bioprodukte in Italien, Aufwertung der Weide in Europa bis hin zur Neuen Gentechnik und die bessere Verschränkung von Gastronomie und Biolandwirtschaft, sind die Themen von Bioland Südtirol . Vorgestellt wurden diese auf der Mitgliedervollversammlung 2024 in der Messe Bozen, teilt Bioland Südtirol in einer Aussendung mit. Auf der Tagesordnung standen die Neuwahlen der Führung von Bioland Südtirol , ebenso die Bestellung des Landesausschusses, der für die Ausrichtung und Vision der Genossenschaft zuständig ist.Mit Walter Steger (55 Jahre), Biolandwirt und Hotelier aus dem Ahrntal wurde der bereits interimsmässig tätige Obmann neu gewählt, Alma Calliari (30 Jahre), Bioland Gemüsebäuerin in Auer ist als neue Vorsitzende Teil der Doppelspitze von Bioland Südtirol . Calliari betreibt seit 2021 einen eigenen Gemüsebetrieb zwischen Auer und Tramin mit Anbau in Mischkulturenform und Direktvermarktung.Ihr Anliegen: „Ich möchte mit innovativen und resilienten Formen der Landwirtschaft neue Perspektiven aufzeigen, vor allem einer jungen Generation Mut machen, die Betriebe weiterzuführen.“ Calliari folgt auf Nathalie Bellutti, die Bioland Südtirol in den letzten Jahren mit anführte. Das neue Führungsduo wird unterstützt vom Vorstand mit Ulrich Gamper aus Algund, Heinrich Runer aus Terlan und Johann Tappeiner aus Schnals. Letzterer ist seit einiger Zeit Bindeglied zu Bioland eV, dem größten Bioverband in Deutschland, Tappeiner ist Mitglied des Präsidiums um Jan Plagge.Als weiterer Vermittler zwischen Südtirol und Deutschland wurde laut Aussendung der Brixner Helmuth Profanter in den Bioland Hauptausschuss gewählt. 23 neue Vertreter aus allen landwirtschaftlichen Bereichen bilden außerdem den neuen Landesausschuss von Bioland Südtirol . 25 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Südtirol sind biologisch bewirtschaftet, wenn auch ein großer Teil die Almwirtschaft betrifft. Wichtig ist nun, dass der Biolandbau in Südtirol auch im Marktanteil, der bisher 5 bis 7 Prozent beträgt, aufholt, sagte Geschäftsführer Reinhard Verdorfer.Hier hoffe man auf eine gute Zusammenarbeit mit dem neuen Landesrat für Landwirtschaft , Forst und Tourismus Luis Walcher. Dieser zeigte sich beeindruckt vom vorgestellten Themenspektrum: „Das Machbare wird unser angepeiltes Ziel sein, wenn es um Wünsche und Forderungen geht; ich möchte, dass die Landwirtschaft wieder mehr Wertschätzung in der Gesellschaft erfährt, ebenso dass für unsere Landwirtinnen und Landwirte der wirtschaftliche Erfolg sowie die Begeisterung am Betrieb erhalten bleibt,“ so Luis Walcher.