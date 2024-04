Bis zu 29 Grad: Das wärmste Wochenende im April

Temperaturen gehen um 10 bis 15 Grad zurück

„Hinein geht es in das wärmste Wochenendes des Aprils“, postet Landesmeteorologe Dieter Peterlin am Samstagfrüh im Netz. Tatsächlich erwartet uns an diesem Wochenende der Höhepunkt des Frühsommers. Die Temperaturen im Tal werden bis zu 28/29 Grad Celsius erreichen, während die Nullgradgrenze bei 3.800 Höhenmetern liegt. Diese ungewöhnlich hohen Temperaturen sind das Ergebnis der anhaltenden Strömung subtropischer Luftmassen.Wir sollten das sommerliche Wochenende noch ausgiebig genießen, denn wie der Landesmeteorologe betont, werden die Temperaturen bald wieder fallen: „Von Montag bis Mittwoch wird es allmählich kühler, und das Wetter bleibt für längere Zeit auf einem normalen Niveau.“Bis Mitte der Woche sinken die Temperaturen in Südtirol um 10 bis 15 Grad, und auch gewittrige Regenschauer sind zu erwarten, wenn sich das Wetter wieder der Jahreszeit anpasst.