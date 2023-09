Bischof Muser: „2038 ist die Kirche kleiner, bescheidener und machtloser“

Beseelt vom Evangelium

„Auf dein Wort hin... hören“ ist der Titel des diözesanen Jahresthemas. - Foto: © Diözese/Ohnewein

Synodalität und Gemeinschaft

Stark im Hören

Stark in Beziehung

Glaube als Geschenk empfinden

„2038 sind wir weniger, bescheidener und machtloser. Unsere Feiergemeinden sind radikal kleiner, die Kirche ist in der Gesellschaft weniger relevant und akzeptiert. Wir haben gelernt, diese Realität anzunehmen und im Licht des Evangeliums zu deuten“: Mit dieser Einschätzung eröffnete Bischof Ivo Muser sein Referat bei der Pastoraltagung an der Brixner Cusanus-Akademie.Bischof Muser malte ein Bild der Kirche des Jahres 2038: Eine Gemeinschaft, die zwar kleiner und weniger einflussreich ist, sich jedoch auf ihren spirituellen Kern besinnt hat. „Wir haben gelernt, dass Gott unsere Stärke ist. Der Verlust von gesellschaftlichem Einfluss hat uns geholfen, eine Kirche der Seligpreisungen zu werden“, sagte der Bischof.Die Vision des Bischofs skizziert eine Kirche, die von der Liebe zu Gott und den Mitmenschen angetrieben ist. Muser sieht eine Glaubensgemeinschaft, die „geistlicher und missionarischer“ geworden ist.Die Kirche soll eine wichtige Rolle in der Gesellschaft spielen, indem sie Anteil am Leben der Menschen nimmt und die frohe Botschaft Christi verkündet.Laut Bischof Muser sind zwei Schlüsselelemente für diese Entwicklung entscheidend: „stark im Hören“ und „stark in Beziehung“ zu sein. Kleine christliche Gemeinschaften werden das Herzstück der Diözese bilden, in denen die Bibel gelesen und die Sorgen der Menschen diskutiert werden.Diese neue Form der Synodalität soll dazu beitragen, Blockaden und Polarisierungen zu überwinden und so eine positive Erfahrung von Kirche zu ermöglichen.Das erste Element, „stark im Hören“, unterstreicht die Bedeutung der Aufmerksamkeit für das Wort Gottes und für die Stimmen der Gemeinschaft.„Auf das Wort Gottes hören wir in besonderer Weise in kleinen christlichen Gemeinschaften. Menschen treffen sich in nachbarschaftlichen und freundschaftlichen Kreisen, lesen gemeinsam die Bibel und tragen Sorge für die Menschen in ihrem Umfeld. Diese kleinen Gruppen tragen das christliche Leben in unserer Diözese und erreichen Menschen, die über die traditionelle Pfarrstruktur nicht erreicht werden konnten“, erklärte Bischof Muser.Das zweite Schlüsselelement, „stark in Beziehung“, hebt die Bedeutung von zwischenmenschlichen Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft und darüber hinaus hervor. „Wir haben gelernt, dass gute und starke Beziehungen das Maß unseres Handelns sind. Wir pflegen Beziehung auf allen Ebenen“, betonte der Bischof.„Wir sind stark in Beziehung heißt für uns auch: Wir sind gut organisiert. Leitungsteams, die kirchenrechtlich und zivilrechtlich anerkannt sind, tragen unsere Pfarreien. Für den priesterlichen Dienst sind durch die Leitungsteams neue Perspektiven entstanden. Dank überschaubarer, sinnvoller und klarer Aufgaben erleben die Priester ihren Dienst als Erfüllung und auch junge Menschen spüren eine Berufung dazu“, führte der Bischof aus.Abschließend brachte Bischof Muser die Hoffnung zum Ausdruck, dass der Glaube im Jahr 2038 als ein Geschenk für die Menschen wahrgenommen wird. In seiner Vision sind Glaube und Kirche unentbehrlicher Teil der Gesellschaft, die Menschen in guten und schlechten Zeiten begleiten und einen Sinn bieten, der über das materielle Leben hinausgeht.„Wir sind da, als Gemeinschaft, die vom Evangelium beseelt ist, stark im Hören, stark in Beziehung, gut organisiert. So geben wir Zeugnis von Christus und von seinem Evangelium. So ist der Glaube ein Geschenk für die Menschen“, sagte Muser abschließend.