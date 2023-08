Blumau: Motorrad prallt frontal auf Pkw – Frau und Kind verletzt

Es war kurz vor 12 Uhr, als die Freiwillige Feuerwehr Kardaun zu einem Einsatz gerufen wurde: In Blumau, kurz vor der Kreuzung nach Steinegg, war es zu einem Motorradunfall gekommen. Ersten Angaben zufolge soll ein Pkw einem Motorrad dabei den Weg abgeschnitten haben, wodurch das Motorrad mit voller Wucht frontal auf das Auto prallte.Eine Motorradfahrerin aus Deutschland und ihr Kind wurden bei dem Unfall verletzt. Die Frau erlitt einen Knochenbruch und das Kind zog sich ein paar Prellungen zu. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand erheblicher Schaden.Ein Notarzt und 2 Rettungstransportwagen waren vor Ort und kümmerten sich um die 2 Verletzten. Nach der Erstversorgung wurden die Frau und das Kind in das Krankenhaus von Bozen gebracht.Die Wehrleute unterstützten den Rettungsdienst, sicherten die Unfallstelle und nahmen die Aufräumarbeiten vor. Außerdem regelten sie den Verkehr. Die Brennerstaatsstraße blieb an der Unfallstelle immer einspurig befahrbar. Dennoch kam es in beiden Fahrtrichtungen zu langen Staus. In Fahrtrichtung Bozen staute es nach dem Unfall bis nach Kardaun zurück.Im Einsatz standen auch die Carabinieri, die Gemeindepolizei Kardaun sowie der Abschleppdienst.Nach gut einer Stunde konnte der Einsatz beendet werden.