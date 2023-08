Bluttat: „Wir alle wussten, dass Cim gewalttätig ist“ – Celine erstattete Anzeige

Mysteriöser Facebook-Post

„Er war gewalttätig“, sagt Dunja Tassiello gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa. „Wir alle wussten, dass Celine von ihrem Partner schlecht behandelt wurde.“„Natürlich kann man nicht alle Ausländer über einen Kamm scheren, aber wenn diese Menschen in unser Land kommen, sollten wir deutlich machen, dass wir Frauen respektieren.“Omer Cim (28), den Celine Frei Matzohl (†21) vor wenigen Wochen verlassen hatte, wird im Mordfall als tatverdächtig eingestuft. Ende Juli soll er seinen Job in einem Hotel in Latsch gekündigt haben, um seine Ex-Freundin Celine Frei Matzohl zu stalken, wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt. Omer Cim wurde am Sonntagnachmittag festgenommen in das Gefängnis von Bozen gebracht. Der Verdächtige hat sich bisher zum Tathergang und zu den Tatgründen nicht geäußert. Die Haftprüfung wird voraussichtlich am Mittwoch stattfinden. Für diesen Tag ist auch die Obduktion des Opfers vorgesehen.Wenige Wochen vor dem Mord an Celine Frei Matzohl setzte ihr mutmaßlicher Mörder einen Post auf Facebook ab – und veröffentlichte ihn als Profilbild. In gebrochenem Deutsch schreibt er darin: „I hätte nie gedenkt, dass ein einzige fehler alles kosten würde, obwohl i zu viele nächte riskiert hon, für eine besondere Nacht im August. (sic)“ Was die Nachricht bedeutet, weiß bisher wohl nur er.