Böller-Unfall in Trient: 27-Jähriger verliert eine Hand

2 weitere Jugendliche erlitten in Trient bei der Explosion von Knallkörpern Schürfwunden und Verbrennungen an den Händen, die behandelt werden mussten.Auch für die Polizeikräfte war viel zu tun: Auf dem Domplatz mussten die Einsatzkräfte griffen einige Male eingreifen, um einige junge Leute zu beruhigen, die über die Stränge schlugen und in der Nähe von Menschen Feuerwerkskörper zündeten.Einer von ihnen, ein 23-jähriger marokkanischer Asylbewerber, wurde auf die Polizeiwache gebracht und wegen Widerstands angezeigt.