Bozen: 2 Unfälle in der Nacht

In der Nacht auf Sonntag haben sich beinahe zeitgleich in Bozen 2 Verkehrsunfälle ereignet. Gegen halb 1 Uhr ist es zu einem Unfall zwischen einem Fahrrad und einem Motorrad in der Reschenstraße gekommen. Bei dem Zusammenstoß ist ein 16-jähriger Junge mittelschwer verletzt worden. Notarzt und Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes standen im Einsatz.Ebenfalls gegen halb 1 Uhr hat sich ein weiterer Unfall in Bozen ereignet. An der Meraner Kreuzung waren 2 PKW ineinander gekracht. Bei dem Unfall sind 12 Personen leicht verletzt worden. Im Einsatz standen die Rettungskräfte des Weißen Kreuz.