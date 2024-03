Bozen: 60-Jähriger zu Boden gestoßen – Stadtpolizei leitet Erhebungen

Der Fußgänger war gerade dabei, die Straße zu überqueren, als sich mit hoher Geschwindigkeit ein Fahrzeug näherte. Der Mann forderte den Autofahrer mittels Handzeichen dazu auf, die Geschwindigkeit zu drosseln, nachdem dieser vorher noch die Hupe betätigt hatte, da er sich vom Fußgänger wohl aufgehalten fühlte.Damit war die Situation nicht zu Ende. Denn: Aus dem Wagen stieg plötzlich der Beifahrer aus. Er zog sich die Kapuze ins Gesicht, um nicht erkannt zu werden, ging auf den 60-Jährigen zu, packte ihn an seiner Jacke und schleuderte ihn zu Boden. Dann machte er kehrt, stieg wieder in das Auto ein, in dem 4 Personen gesessen haben sollen. Dann raste das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeiten davon.Augenzeugen kümmerten sich um das Opfer und schlugen über die Notrufzentrale Alarm. Ein Rettungswagen des Roten Kreuzes brachte den Mann, der sich bei der Attacke leichte Verletzungen zugezogen hat, zur Kontrolle ins Krankenhaus.Die Stadtpolizei ist mit den Ermittlungen betraut. Der Aggressor soll bereits identifiziert sein. Anzeige wurde von keinem erstattet.