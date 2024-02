Passiert ist der Unfall gegen 11 Uhr in der Voltastra√üe vor dem Autohaus Skoda. Wie es dazu kam ist bisher unklar.Die Stadtpolizei und das Wei√üe Kreuz r√ľckten aus und versorgten einen Insassen an der Unfallstelle, der ersten Informationen leicht verletzt wurde. Anschlie√üend wurde er in das Krankenhaus von Bozen gebracht.Der Unfall f√ľhrte zu etwas Stau Richtung Haslach.