Bozen: Gestohlener Pkw nach Verfolgungsjagd gestoppt

Wie die Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet, wurden Passanten gestern gegen 10.30 Uhr Zeugen einer filmreifen Szene: An der Kreuzung zwischen Reschen- und Bari-Straße in Bozen war es den Carabinieri gelungen, einen Pkw anzuhalten – nach einer wilden Verfolgungsjagd.Was zu der Verfolgungsjagd mit Blaulicht und Sirene geführt hatte: Der Toyota Yaris, in dem 2 Männer und eine Frau saßen, war gestohlen worden.Ob die Carabinieri die Verfolgung wegen eines Notrufes aufgenommen hatten oder ob der Lenker des gestohlenen Pkw bei einer gewöhnlichen Verkehrskontrolle Reißaus genommen hatte, ist laut dem Bericht unklar.Als die Carabinieri den Pkw gestoppt hatten, forderten sie Verstärkung der Staatspolizei an. Die 3 Fahrzeuginsassen wurden in die Polizeizentrale gebracht und anschließend angezeigt.