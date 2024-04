Bozen: Krätze im Gefängnis – Agentur für Bevölkerungsschutz greift ein

Am Montag erste Therapie

"Wir helfen, wo Hilfe benötigt wird", unterstreicht Landeshauptmann und Bevölkerungsschutzlandesrat Arno Kompatscher, "und es ist uns ein großes Anliegen, zur Entspannung und Lösung der gesundheitlichen Situation im Bozner Gefängnis beizutragen.Wir werden das angefragte Material zur Verfügung stellen und haben dafür das Weiße Kreuz aktiviert." "Es besteht eine große Dringlichkeit, da sich die Fälle von Krätze im Gefängnis häufen", berichtet der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Klaus Unterweger: "Wir starten heute mit der Einrichtung der Faltzelte und der Duschen und stellen das notwendige Hygienematerial zur Verfügung.""Wir werden heute 2 4 mal 8 Meter große Faltzelte beim Gefängnis aufbauen, eines zur Lagerung der Bekleidung und eines für mobile Duschen", erläutert Koordinator Thomas Holzknecht von der Sektion Zivilschutz im Weißen Kreuz."Am Montag wird das Sanitätspersonal in diesen Zelten die erste Therapie zur Behandlung gegen Skabies durchführen und am Montag darauf die nächste Therapie." Krätze , medizinisch als Skabies bezeichnet, ist eine hochansteckende Hauterkrankung, die durch parasitäre Milben verursacht wird; sie äußert sich in starkem Juckreiz und Hautausschlägen und kann unbehandelt zu schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen führen.