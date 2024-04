Bozen: Kühlschrank und Fahrzeug geraten in Brand

Kühlschrank gerät in Brand

Der Kühlschrank war im Labor für für Mikrobiologie und Virologie in Brand geraten. - Foto: © BFB

Verletzter nach Verkehrsunfall

Der erste Einsatz ereignete sich gegen 11.30 Uhr, nachdem im Parkhaus im Josef-Mayr-Nusserweg ein Fahrzeug in Brand geraten war, heißt es in einer Aussendung der Berufsfeuerwehr Bozen . Mehreren Passanten gelang es, das Feuer im dritten Obergeschoss mit Handfeuerlöschern unter Kontrolle bringen.Die Berufsfeuerwehr führte anschließend die Nachlösch- und Aufräumarbeiten durch. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und dank des schnellen Eingreifens der Passanten und der Berufsfeuerwehr fiel der Schaden am Fahrzeug gering aus.Gegen 12 Uhr Mittag wurde die Berufsfeuerwehr erneut zu einem Brand gerufen. Diesmal in die Amba-Alagi-Straße. Dort war bei derLandesagentur für Umwelt und Klimaschutz in der Abteilung „Betriebliches Labor für Mikrobiologie und Virologie“ ein Kühlschrank aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten.Vor dem Eintreffen der Mannschaft der Berufsfeuerwehr wurde das Gebäude, wie im Notfallplan vorgesehen, evakuiert. Der Kühlschrank konnte rasch gelöscht und ins Freie gebracht werden. Die Räumlichkeit wurde entraucht und belüftetet. Auch bei diesem Einsatz wurde niemand verletzt und der Schaden fiel gering aus.Fast zeitgleich kam es zu einem Verkehrsunfall in der Galvanistraße. Beim Zusammenprall von 2 Fahrzeugen wurde eine Person leicht verletzt. Vor Ort waren neben der Berufsfeuerwehr auch der Rettungsdienst und die Stadtpolizei.