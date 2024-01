Bozen: Lieferwagen gestohlen und in Brand gesetzt – Viele Fragen offen

Hintergründe geben Fragen auf

Von dem Vorfall berichtet am heutigen Montag die Tageszeitung „Alto Adige“: Laut dem Bericht wurde der Alarm am Samstag in der Nacht ausgelöst. Als die Feuerwehr am Einsatzort an der ehemaligen Iveco-Teststrecke in der Bozner Industriezone eintraf, stand der Lieferwagen bereits in Vollbrand. Vom Fahrer oder anderen Augenzeugen fehlte laut der Tageszeitung jede Spur.Der Lieferwagen war nur wenige Stunden zuvor gestohlen geworden. Durch die Überprüfung des Kennzeichens und der Fahrzeuggestellnummer lies sich dieser Verdacht bestätigen.Laut dem Bericht sei das Tor zum Testgelände sehr wahrscheinlich mit dem Lieferwagen selbst durchbrochen worden. Darauf deuteten Dellen und Aufprallspuren am Fahrzeug, sowie Schäden am Tor hin.Daher blieben nach Abschluss der Löscharbeiten noch viele Fragen offen: Warum war das Auto gestohlen worden? Warum wurde es auf das abgeschiedenen Gelände gefahren? Wurde das Fahrzeug absichtlich in Brand gesteckt? Zumindest gebe es Hinweise, die darauf hindeuteten.Die Polizei hat laut „Alto Adige“ die Ermittlungen aufgenommen, um die Hintergründe des Vorfalls aufzuklären. Im Raum stehe auch die Hypothese, dass es sich um einen gezielten Vergeltungsakt oder Einschüchterungsversuch gegen den Eigentümer der Reinigungsfirma handeln könnte.