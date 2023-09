Bozen: Mann verrichtet Notdurft mitten auf dem Kornplatz

Öffentliche Toiletten in Bozen: Mangelware

„Es sind schockierende Bilder, die Passanten, Familien mit Kindern und Barbesucher am helllichten Tag mitansehen mussten“, ärgert sich Peter Brachetti, Sprecher der Süd-Tiroler Freiheit Bozen Stadt/Land. Er hat das Video an die Redaktion geschickt. STOL zeigt die Bilder aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der Gefilmten nicht.„Ein Schwarzafrikaner hat ungeniert vor aller Augen am Kornplatz in Bozen seinen Darm entleert. Gäbe es nicht ein Video dieser Episode, man würde es nicht glauben“, schreibt Brachetti in seiner Zuschrift.„Was ist aus Bozen geworden? Diese Frage stelle ich mir mehrfach täglich. Aber so was Grausliches ist wohl einmalig. Der Täter wollte damit aufzeigen, was er vom Land, welches ihm Asyl gewährt und sein Leben finanziert, hält“, heißt es in der Aussendung weiter. Ein solches Verhalten dürfe nicht toleriert werden.Seit Jahren ist das Problem bekannt, dass es in Bozen keine öffentlichen Toiletten gibt.Ein Projekt für ein öffentliches Klo auf der Talferpromenade ist bereits seit dem vergangenen Winter im Gespräch. Umgesetzt ist es noch nicht. Für das Bozner Stadtzentrum gibt es nicht einmal Vorschläge für einen Standort. (STOL hat im Februar berichtet.)