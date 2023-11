Bozen: Kirschbaum stürzt auf 67-Jährigen – Am Kopf verletzt

Foto: © DLife

Der Alarm ging um 9.45 Uhr ein: Weißes Kreuz und Berufsfeuerwehr eilten zur Stelle. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann ins Bozner Krankenhaus gebracht.Die Bozner Stadtpolizei ermittelt. Der Mann hatte in einem Privatgarten offenbar mit einer Handsäge einen Ast eines alten, etwa 4 Meter hohen Kirschbaumes absägen wollen. Als er an dem Ast zog, stürzte plötzlich der ganze Baum auf ihn zu. Der Wurzelballen des Kirschbaums war nämlich komplett abgefault, wie sich inzwischen gezeigt hat.Der Mann versuchte, dem fallenden Baum rückwärts auszuweichen, stolperte und schlug mit dem Hinterkopf auf einem Pflasterstein auf. Dabei erlitt er eine tiefe Platzwunde und Verletzungen an der Halswirbelsäule.Das Weiße Kreuz versorgte ihn vor Ort und brachte ihn ins Bozner Krankenhaus.