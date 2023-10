Bozen: Ein halbes Kilo Kokain bei einem Mann aus Albanien sichergestellt

Bei einer speziellen Aktion gegen den Drogenhandel im Don-Bosco-Viertel nahmen Beamte der Abteilung Drogenbekämpfung der Polizei einen 33-jährigen albanischen Staatsbürger fest. Dieser war bereits wegen Drogenvergehen vorbestraft, hatte internationalen Schutz beantragt.Die Polizei führte eine Haus- und Personendurchsuchung in den Wohnräumlichkeiten des Mannes durch. Dabei wurden 2 Umschläge mit Drogen sichergestellt, insgesamt fast ein halbes Kilogramm Kokain. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der albanische Staatsangehörige auf Anordnung des diensthabenden Staatsanwalts ins Bozner Gefängnis eingeliefert.Diese jüngste Aktion erhöht die Gesamtmenge an beschlagnahmtem Kokain durch die Mobile Einsatzgruppe im Jahr 2023 in Südtirol auf 7 Kilogramm. Sämtliche sichergestellten Drogen waren für den lokalen Konsum bestimmt.