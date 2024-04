Bozen: Vorbestrafter 28-Jähriger wegen Kokainbesitzes abgeschoben

Ausweisungsdekret verhängt

4 Ausweisungsdekrete, 5 Aufenthaltsverbote

Am Wochenende wurde ein Mann aus Gambia, der sich im Kapuzinergarten in der Garibaldi-Straße in Bozen verdächtig verhalten hatte, von der Polizei kontrolliert. Das geht aus eines Aussendung der Quästur von Bozen hervor.Der 28-Jährige verfügte über keine reguläre Aufenthaltsgenehmigung und hatte bereits mehrere Vorstrafen: Unter anderem wegen Hausfriedensbruchs, Sachbeschädigung, Körperverletzung, Bedrohung, schweren Raubes, versuchtem vorsätzlichen Totschlags und Drogenhandels.Zudem hatte der 28-Jährige mehrere Dosen Kokain bei sich, die offenbar für den Verkauf gedacht waren. Er wurde schließlich angezeigt und von den Beamten auf die Quästur gebracht. Polizeiquästor Paolo Sartori hat ein Ausweisungsdekret gegen ihn verhängt, sowie eine sofortige Überstellung in ein Abschiebe-Zentrum angeordnet.Auch ein 23-jähriger Marokkaner, der ebenfalls im Kapuzinergarten kontrolliert worden war, wurde angezeigt. Der Mann war ebenfalls mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen schweren Diebstahls, Widerstand und Bedrohung eines Beamten und Hehlerei. Auch gegen ihn wurde ein Ausweisungsdekret verhängt und die Überstellung in ein Abschiebe-Zentrum angeordnet.Im Rahmen der Polizei- Kontrollen in Bozen in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Bozen , Bahnhofspolizei und Finanzpolizei wurde rund 300 Personen kontrolliert und insgesamt gegen 4 Personen ein Ausweisungsdekret verhängt und 5 weitere Aufenthaltsverbote erlassen.