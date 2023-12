Brenner: Betrunkener Weißrusse festgenommen

Mehrere Anzeigen in Bozen

3 weißrussische Lkw-Fahrer, die sich aufgrund des Fahrverbots am Brenner aufhielten, belästigten in einem Lokal im offensichtlich betrunkenen Zustand andere Gäste.Der Besitzer alarmierte die Ordnungshüter. 2 der Weißrussen weigerten sich jedoch, ihre Personalien anzugeben. Einer der beiden, ein 29-Jähriger, bedrohte die Polizisten und wurde auch gewalttätig. Für ihn klickten die Handschellen.Auch in Bozen führte die Polizei zahlreiche Kontrollen durch. 4 Personen wurden angezeigt. Darunter ein Albaner, der unter den Lauben mit einem Bolzenschneider angetroffen wurde. Ein weiterer Albaner wollte sich im Bahnhofspark mit gefälschten Dokument ausweisen.Zwei mehrfach vorbestrafte Marokkaner hingegen erwischte die Besatzung einer Streife, als sie in der Nacht eine Baustelle in Bozen Süd verließen. Sie hatten Werkzeug im Wert von rund 2000 Euro dabei. Das mutmaßliche Diebesgut konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.Zu guter Letzt wurden 2 Tunesier und ein Syrer in ein Rückführungszentrum nahe Rom gebracht, da sie sich illegal in Italien aufhalten. 2 Personen wurden zudem dem Regierungskommissariat als Drogenkonsumenten gemeldet.