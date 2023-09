Brixen: Große Trauer um Amélie Resch (22)

Mit diesem Pkw prallte das Motorrad zusammen. - Foto: © Giornale di Brescia

Foto: © Giornale di Brescia

Eltern führen das Hotel „Krone“ in Brixen

Amélie Resch war von 2010 bis 2018 Mitglied des Kletter-Teams in Brixen gewesen. Während ihrer Oberschulzeit zählte sie zu den hoffnungsvollsten Klettertalenten Südtirols. - Foto: © Marco Iacono

Hoffnungsvolles Klettertalent

Wie gestern erst bekannt wurde, war es am Samstag gegen 18.30 Uhr zu dem Unfall am Gardasee gekommen. Die 22-jährige Amélie Resch war als Beifahrerin auf einem Motorrad unterwegs gewesen. Ein befreundeter 32-Jähriger, der aus dem Kosovo stammt und in Sterzing wohnt, lenkte das Motorrad.Laut ersten Ermittlungen der Straßenpolizei von Saló soll es in einer Kurve nahe einer Kreuzung einer Nebenstraße zu dem Unfall gekommen sein. Der Motorradfahrer soll dort versucht haben, ein Fahrzeug zu überholen.Auf der Gegenfahrbahn prallte das Motorrad gegen einen Geländewagen, der dem Zweirad entgegen kam.Weder das Motorrad noch der Pkw konnten bremsen. Die Motorradfahrer stürzten. Amélie Resch wurde schwerst verletzt ins Krankenhaus gebracht; sie erlag dort ihren Verletzungen. Die Nachricht vom Unfalltod von Amélie Resch verbreitete sich am gestrigen Montag wie ein Lauffeuer in Brixen. Viele nahmen Anteil am Schmerz der Familie über den Verlust einer der 3 Töchter. Die Familie führt in Brixen das Hotel „Krone“ an der Stadelgasse.Amélie Resch war von 2010 bis 2018 Mitglied des Kletter-Teams in Brixen gewesen. Während ihrer Oberschulzeit zählte sie zu den hoffnungsvollsten Klettertalenten Südtirols.