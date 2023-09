Motorradunfall am Gardasee: Junge Brixnerin stirbt

Verkehrspolizei Salò ermittelt

Der Unfall ereignete sich ersten Informationen zufolge gegen 18.30 Uhr in San Felice del Benaco. Ein Gel√§ndewagen und das Motorrad, auf dem die Brixnerin als Beifahrerin sa√ü, stie√üen dort an einer Kreuzung zusammen.Der Aufprall war frontal und heftig: Die junge Frau wurde aus dem Sattel geschleudert und landete einige Meter weiter auf dem Asphalt.Der Autofahrer ‚Äď von Beruf Arzt, wie lokale Medien schreiben ‚Äď startete sofort mit der Erstversorgung der schwerst Verletzten, w√§hrend er auf die Ankunft der Rettungskr√§fte wartete.Nach der Stabilisierung und Intubation durch das medizinische Personal wurde die junge Frau mit dem Hubschrauber zum Krankenhaus nach Brescia geflogen: Ihr Zustand war kritisch; sie verlor den Kampf um ihr Leben.Der Fahrer des Motorrads, der in Sterzing wohnen soll, wurde in die Klinik in Brescia transportiert, sein Zustand d√ľrfte jedoch nicht ernst sein.Der Unfallhergang wird von der Verkehrspolizei von Sal√≤ untersucht, die zusammen mit dem Hubschrauber, dem Sanit√§ter und der Ambulanz der Garda Volunteers aus Sal√≤ vor Ort war.