Brixen: Vorbestrafte Männer nach erneutem Diebstahl ausgewiesen

Bereits zahlreiche Vorstrafen

Am späten Mittwochabend bemerkte eine Polizeistreife in Brixen 2 auffällige Männer mit Kapuze. Als diese sich hastig von ihnen entfernten, nahmen die Polizisten die Verfolgung auf. Sie stoppten die beiden Verdächtigen und führten eine Kontrolle durch.Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den beiden um 2 marokkanische Staatsbürger im Alter von 26 und 32 Jahren, die sich illegal auf dem italienischen Staatsgebiet aufhielten. Die Behörden stellten bei der Kontrolle außerdem fest, dass die Männer mehrere Kleidungsstücke trugen, die teilweise noch mit Etiketten versehen waren.Da sie den Kauf nicht nachweisen konnten, wurden die Verdächtigen auf die Polizeiwache gebracht, wo sie genauer unter die Lupe genommen wurden. Bei der anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass sie 4 Hosen und 2 Pullover aus einem Geschäft in einem Brixner Einkaufszentrum entwendet hatten.Die Kleidungsstücke wurden beschlagnahmt und die beiden Marokkaner bei der Staatsanwaltschaft wegen Hehlerei angezeigt. Der Quästor der Provinz Bozen, Paolo Sartori, ordnete wegen der zahlreichen Vorstrafen, die bereits gegen die beiden Männer vorlagen, die Ausweisung aus dem italienischen Staatsgebiet an.„Die umfassenden Kontrollen zielen darauf ab, zu verhindern, dass sich Personen illegal in den Städten niederlassen und das zivile Zusammenleben gefährden“, betont Quästor Sartori und kündigt an, weiterhin verstärkt zu kontrollieren.