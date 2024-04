Bruneck: 20-jähriger Drogendealer mit 100 Gramm Kokain festgenommen

Drogen in der Weste versteckt

Der Kosovare, der im Ahrntal wohnt, fiel den Carabinieri bei einer Kontrolle in St. Lorenzen auf. Er war zu Fuß unterwegs und in Begleitung eines 35-Jährigen aus Bruneck . Beide waren den Behörden bereits wegen einiger Drogendelikte bekannt.Bei der Kontrolle der beiden wurden die Beamten stutzig – die beiden hätten sehr nervös reagiert. Daraufhin wurden beide genau durchsucht.Beim 35-Jährigen aus Bruneck wurde nichts Verdächtiges gefunden. Der 20-jährige Kosovare hingegen hatte 100 Gramm Kokain und 100 Gramm Haschisch im Inneren seiner Weste versteckt. Daraufhin wurde er festgenommen.Insgesamt 344 Kokaindosen und 1363 Haschischdosen hätten aus der gefundenen Menge gewonnen werden können, bestätigte ein Labor in Leifers. Damit wären die Drogen auf dem Schwarzmarkt wohl zehntausende von Euros wert gewesen.