Bruneck: Carabinieri verhindern Drama

Festnahme, Annäherungsverbot und Fußfessel

Die Carabinieri von Bruneck wurden jüngst zu einem Familienstreit gerufen, der völlig eskaliert ist: Ein ausländischer Staatsbürger hatte versucht, Schwester und Mutter mit einer Grillgabel zu verletzten.Die Beamten erreichten gerade noch rechtzeitig den Ort des Geschehens, um den Angriff auf die beiden Frauen abzuschirmen. Sie verhafteten den in Sand in Taufers wohnhaften Mann. Laut Aussendung der Carabinieri handelt es sich nicht um die erste Episode häuslicher Gewalt, in die der Mann verwickelt ist.Daneben wurde er auch aus dem Elternhaus entfernt und ein Verbot, sich seiner Mutter und Schwester zu nähern, gegen ihn erwirkt. Mit einer elektronischen Fußfessel soll die Einhaltung des Annäherungsverbotes überprüft werden.