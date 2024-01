Burggrafenamt: Diebe machen Dörfer unsicher

„Es wurden Kästen und Schubladen geöffnet, zu holen war aber nichts“, betont Hofer. Der Einbruch wurde am Sonntag am späten Vormittag entdeckt. T. H. hat die Carabinieri alarmiert und Anzeige erstattet.Nicht angezeigt wurde hingegen ein kürzlich verübter Einbruch in ein Privathaus in Gargazon. Der Dieb war angeblich bereits im Gebäude, wurde dann aber vom Besitzer gestört. Sofort suchte er das Weite. Gestohlen wurde nichts, und der Sachschaden hält sich in Grenzen.Wegen eines anderen Einbruchs wird Gargazons Bürgermeister Armin Gorfer heute bei den Carabinieri Anzeige erstatten: Grund dafür ist der Einbruch in den Raiffeisensaal im Haus der Dorfgemeinschaft. Unbekannte knackten die Eingangstür und stahlen Schnaps sowie eine Lautsprecherbox des Sportvereins.