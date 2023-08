Das feierliche Versprechen von Sr. Maria Gratia Waldner aus Schenna

Zudem empfing die auf den Namen Susanne getaufte 50-Jährige in der Stiftskirche der Abtei die Jungfrauenweihe. Bischof Ivo Muser war der Hauptzelebrant.„Was Sie heute versprechen, dürfen Sie nur tun, wenn es Gott gibt. Diese Stunde ist deswegen so kostbar, weil Sie es wagen, alles auf eine Karte zu setzen“, sagte er zur Neuprofessin. „Es geht um nichts Geringeres als um Gott und den lebenslangen Versuch, ihn zu suchen, ihn zu lieben, ihm die Treue zu halten und so mitzuhelfen, die Frage nach ihm auch in unserer Zeit zu stellen.“