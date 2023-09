Das Oktoberfest in München beginnt – Schickt uns eure schönsten Fotos

Morgen Umzug mit Gruppen aus Südtirol

Der „Almauftrieb“ im Käfer-Zelt feiert Jubiläum

Heuer wird auf der Wiesn 2 Tage länger gefeiert

[email protected]

Der Anstich des ersten Bierfasses auf dem Oktoberfest mit dem berühmten „O’zapft is!“ findet stets im ältesten Festzelt auf der Theresienwiese, in der Schottenhamel-Festhalle (10.000 Plätze), statt. So will es die Tradition, seit 1950.Man erzählt sich, der damalige Oberbürgermeistersei mit Verspätung zur Eröffnung auf die Wiesn gekommen, habe den Weg in das erstbeste Zelt genommen und einfach ein x-beliebiges Fass angezapft. Das war im Schottenhamel. Wimmer begründete damit einen Brauch, der nun seit über 70 Jahren zelebriert wird. Ob es sich wirklich genau so zugetragen hat oder das ganze eher eine Wiesn-Legende ist, ist nicht belegt.Fakt ist hingegen, dass das erste Bierfass auf der Wiesn auch heute noch vom jeweiligen Münchner Oberbürgermeister angezapft wird und die erste Maß dem amtierenden bayerischen Ministerpräsidenten gereicht wird. Der Rekord für den perfekten Anstich liegt übrigens bei 2 Schlägen – den Platz der Rekordhalter teilen sich Alt-Oberbürgermeister(75) und der amtierende(65). Oberbürgermeister Wimmer benötigte angeblich 17 Schläge.Nach dem Anzapfen signalisieren die 12 vor der Bavaria abgegebenen Böllerschüsse den anderen Festzelten auf der Wiesn: Das Oktoberfest ist eröffnet, das Bier darf nun in die Maßkrüge fließen.Zu den Höhepunkten im Wiesn-Kalender gehört auch der Trachten- und Schützenzug, der am ersten Wiesn-Sonntag stattfindet. Heuer ist dies der morgige 17. September. Und wie jedes Jahr befinden sich im Tross auch wieder Südtiroler Formationen – es sind diesmal die Musikkapelle Schabs und die Mitglieder des Schützenbezirks Brixen.Angeführt vom „Münchner Kindl“, formieren sich beim Max-II.-Denkmal in unmittelbarer Nähe des Maximilianeums insgesamt 9500 Mitwirkende zu einem Zug, der sich 7 Kilometer durch die Münchner Innenstadt schlängelt.Die wohl wichtigste Promi-Veranstaltung auf der Wiesn ist der „Almauftrieb“, der traditionell am ersten Oktoberfest-Sonntag im Käfer-Zelt stattfindet. Hier feierten schon Stars wie(76),(37) und(73).Dabei war der „Almauftrieb“, der nun schon seit 25 Jahren stattfindet und an diesem Sonntag Jubiläum feiert, nie als Star-Event gedacht, wie Veranstalterbetont.„Die Idee war damals, ein generationenübergreifendes Event zu gründen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in München. „Damals war alles noch ein bisschen kleiner.“ Auch heute sei unter den 1000 Gästen eigentlich nur ein Bruchteil Prominente. „Aber die bekommen natürlich die größte Aufmerksamkeit.“Auf der Jubiläums-Gästeliste in diesem Jahr stehen neben den Schauspielerinnenundsowie Stammgastauch Stars des FC Bayern München (und Ex-Stars wie) und gleich 3 Ex-Partnerinnen vonund seine Ex-Verlobte. Auch für Influencer ist der „Almauftrieb“ ein wichtiger Termin, wie Greffenius betont. Am Tisch des Instagram- und Facebook-Betreibers Meta dürfen beispielsweise nur Menschen mit mehr als einer Million Followern Platz nehmen.„Es muss 1000 Geschichten geben darüber, wie viele Paare sich beim Almauftrieb gefunden oder auch wieder getrennt haben, aber die kenne ich nicht. Für Klatschgeschichten interessiere ich mich eigentlich nicht“, sagt Greffenius.2022 kamen mit rund 5,7 Millionen Besuchern weniger Gäste als üblich. Heuer wird auch angesichts der Reservierungsanfragen mit deutlich mehr Andrang gerechnet. Es könne eine sehr gute Wiesn werden, obwohl man keine Rekorde anstrebe, sagte Festleiter. Nicht zuletzt dauert das Fest 2 Tage länger als sonst, es wurde über das erste Oktoberwochenende hinaus bis zum Nationalfeiertag am 3. Oktober verlängert.