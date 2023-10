Datedoktor verkauft „Verführungs-Anleitungen“ und hinterzieht Steuern

Der Datedoktor gab Kurse, Fortbildungen und private Beratungen, um Männern beizubringen, wie man erfolgreich eine Frau erobert. Damit sollten das Selbstbewusstsein und die Verführungs-Fähigkeiten seiner Klienten gestärkt werden.Dank einer starken Präsenz in den sozialen Medien hatte der Datedoktor rund 50 Kunden, die aus ganz Italien kamen, um sich belehren zu lassen. Der Preis variierte je nach Dienstleistung: Eine private Beratung kostete einige hundert Euro, während für Seminare am Wochenende knapp 1700 Euro verlangt wurden. Außerdem verkaufte der Datedoktor „Verführungs-Anleitungen“ für 250 Euro.Nach längeren Ermittlungen durchsuchte die Finanzpolizei das Zuhause des mutmaßlichen Steuerhinterziehers und fand Bankbelege, die zahlreiche Zahlungen an ihn nachweisen. Einige seiner Kunden bestätigten die Zahlungen. Insgesamt soll der Datedoktor 370.000 Euro an Steuern hinterzogen haben.