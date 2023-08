Der Arzt der Schönen und Reichen – mit Mittelschuldiplom: Festgenommen

Obwohl ohne Ausbildung, hatte sich Matteo Politi den Ruf erworben, Chirurg der Schönen und Reichen zu sein: Seine Patienten kamen auch aus Hongkong und Rumänien. Der europäische Haftbefehl – ausgestellt in Rumänien – ist von den Carabinieri von Venedig vollstreckt worden.Die ärztliche Tätigkeit des 43-jährigen Matteo Politi (der inzwischen seinen Namen in Luigi geändert hat) ist zu Ende: Er muss sich wegen des Vorwurfs des Betrugs und der Urkundenfälschung im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Ausübung des Arztberufs verantworten.Nach Angaben der rumänischen Justiz soll sich der Mann zwischen März und Dezember 2018 als Arzt ausgegeben und 9 Opfer über seine Qualität als Spezialist für ästhetisch-plastische Chirurgie getäuscht haben, indem er einen gefälschten Namen verwendete und in 5 Gesundheitseinrichtungen in Bukarest Operationen durchführte und dabei Gewinne in Höhe von mehreren 10.000 Euro erzielte.Ermittlungen haben ergeben, dass er später in einem Hotel in Mestre eine Anstellung fand. Gegen ihn läuft ein Auslieferungsverfahren nach Rumänien.