Der Schock ist groß: Trauer um Dan Zelger

Die genauen Umstände des tödlichen Unfalls am Gobhof, bei dem der 22-jährige Dan Zelger am Mittwoch sein Leben verlor, werden von den Carabinieri ermittelt. Nachdem der junge Mann am Abend nicht nach Hause gekommen war, wollte sein Vater nach dem Rechten sehen. Er war es, der seinen Sohn unter dem umgekippten Traktor vorfand und Alarm schlug. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hob er mit einem Kleinbagger den Traktor an und befreite seinen Sohn. Trotz der Wiederbelebungsversuche kam für den 22-Jährigen jede Hilfe zu spät. STOL hat berichtet. Im Laufe des Abends verbreitete sich die Nachricht vom tragischen Unfalltod des Jungbauern rasend schnell. Die Betroffenheit ist groß, da der junge Mann als umgänglich und überaus gebildet beschrieben wird.Dan Zelger war aktives Mitglied der Ortsgruppe Leifers der Südtiroler Bauernjugend. Wenn es ein Fest gab, dann habe er immer verlässlich und fleißig mitorganisiert und -geholfen, sofern es ihm zeitlich ausging, hieß es gestern.Als Bub und Jugendlicher war er einige Jahre auch aktiver Fußballer beim SSV Voran Leifers Pfatten. Dort nutzte er die Gelegenheit, zusammen mit seinen Freunden sein Hobby auszuüben. Vor einigen Jahren hat er das Fußballspielen dann aufgegeben.In einer ersten Reaktion am Mittwoch zeigte sich Vizebürgermeister Giovanni Seppi vom tragischen Unfalltod des Gobhof-Jungbauern zutiefst geschockt. Auch am Tag danach konnte er das Geschehene immer noch nicht fassen, auch weil er die Familie des Unfallopfers gut kennt, engagiert sich Vater Richard Zelger doch seit Jahren in der SVP-Ortsgruppe. „Mir fehlen immer noch die Worte. Es ist eine Katastrophe“ sagt Seppi, der selbst Vater von 2 Buben ist.Dan Zelger hinterlässt seine Eltern und einen Bruder.