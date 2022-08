Der Tag danach: Aufräumarbeiten in Pflersch

Heftige Unwetter haben am Freitagabend in verschiedenen Landesteilen zum Teil große Schäden verursacht. In St. Anton in Pflersch wurden mehrere Häuser zum Teil stark beschädigt. Ein Gadertal wurde ein Hotel evakuiert und Geiselsberg bei Olang ist nur teilweise erreichbar. St. Martin in Thurn verzeichnete fast 100 Millimeter Niederschlag in einer Stunde.