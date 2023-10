Deutlich mehr Betrunkene auf Südtirols Straßen – Durchschnittlich 1,4 Promille

Zwischen 2019 und 2022 sehr starke Zunahme an Führerscheinentzügen

7 Führerscheine wurden mit höheren Alkoholspiegel als 3 Promille entzogen

39 Führerscheine wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen entzogen

Die Altersklasse mit der größten Zahl entzogener Führerscheine (108) ist laut Landesstatistikinstitut Astat die der 45- bis 49-Jährigen (plus 74,2 Prozent gegenüber 2021). Es steigen jedoch die Führerscheinentzüge bei fast allen Altersklassen, bei jener der 60- bis 64-Jährigen wird ein Anstieg von 73,3 Prozent verzeichnet.Bei der Altersklasse der 25- bis 29-Jährigen wurden insgesamt 103 Führerscheine entzogen, das entspricht plus 33,8 Prozent im Vergleich zu 2021.Zwischen 2019 und 2022 wird eine sehr starke Zunahme der Führerscheinentzüge verzeichnet - überdurchschnittlich für alle Altersklassen unter 30.Bei der Altersklasse der 15- bis 19-Jährigen ist eine Veränderung von plus 72,7 Prozent erkennbar, plus 51,9 Prozent bei den 20- bis 24-Jährigen und plus 53,7 Prozent bei den 25- bis 29-Jährigen.Bei den 15- bis 29-Jährigen wird eine durchschnittliche Gesamtzunahme von plus 54,6 Prozent erhoben. In absoluten Zahlen stiegen die entzogenen Führerscheine bei den unter 30-Jährigen von 130 im Jahr 2019 auf 201 im Jahr 2022.Der durchschnittliche im Rahmen von Polizeikontrollen festgestellte Alkoholspiegel bei Fahrerinnen und Fahrern, denen der Führerschein entzogen wurde, lag im Jahr 2022 bei 1,4 Promille, sei es bei Frauen, als auch bei Männern. 7 Führerscheine wurden mit einem höheren Alkoholspiegel als 3,0 Promille entzogen.Im Jahr 2022 wurden auch 39 Führerscheine wegen Fahrens unter Einfluss von Drogen entzogen - das entspricht plus 50,0 Prozent gegenüber 2021: 32 bei Männern und 7 bei Frauen. In den meisten Fällen handelt es sich hier um Cannabinoide und Kokain. In 53,8 Prozent der Fälle wurde der Führerschein aufgrund eines Unfalles entzogen.