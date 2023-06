Ortler: Bergsteiger stürzt 200 Meter in die Tiefe – Schwer verletzt

Der Bergsteiger wollte mit einer Gruppe aus Deutschland über den Hintergrat auf den Ortler. Auf rund 3400 Meter Höhe rutschte der Bergsteiger gegen 8.30 Uhr aus und stürzte in die Tiefe. Sofort rückten die Einsatzkräfte aus.Die Bergretter bargen den 63-Jährigen lebend, aber mit schweren Verletzungen und versorgten ihn an der Unfallstelle. Anschließen wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 in das Krankenhaus von Bozen geflogen.Auch die übrigen Bergsteiger der Gruppe wurden unter Schock zu Tal geflogen.Im Einsatz standen die Bergrettung Sulden, die Bergrettung der Finanzwache und der Notarzthubschrauber Pelikan 3.